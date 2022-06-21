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Мобильное приложение ProNebo для Су-25 попало на видео

Опубликовано видео с мобильным приложением ProNebo штурмовика Су-25

Мобильное приложение ProNebo для российского штурмовика Су-25 попало на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал пользователь Fighterbomber.

«На телефоне видно работающую стандартную программу всех военлетов ProNebo, созданную на коленке нашим российским летчиком Алексеем Головиным и за которую по-хорошему ему надо поставить памятник при жизни», — пишет автор в Telegram.

Как напоминает «Российская газета», действующий летчик-испытатель Головин занимается программированием в свободное время, а созданная им программа ProNebo используется пилотами Воздушно-космических сил (ВКС) России и «постоянно улучшается по запросам и замечаниям пользователей».

В июне издание 19FortyFive рассказало о семиствольной авиационной пушке GAU-8/A Avenger (в переводе с английского означает «мститель») американского штурмовика A-10 Thunderbolt II, разработанной в годы холодной войны для борьбы с танками советского производства.

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