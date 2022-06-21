Мобильное приложение ProNebo для Су-25 попало на видео

Опубликовано видео с мобильным приложением ProNebo штурмовика Су-25

Мобильное приложение ProNebo для российского штурмовика Су-25 попало на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал пользователь Fighterbomber.

«На телефоне видно работающую стандартную программу всех военлетов ProNebo, созданную на коленке нашим российским летчиком Алексеем Головиным и за которую по-хорошему ему надо поставить памятник при жизни», — пишет автор в Telegram.

Как напоминает «Российская газета», действующий летчик-испытатель Головин занимается программированием в свободное время, а созданная им программа ProNebo используется пилотами Воздушно-космических сил (ВКС) России и «постоянно улучшается по запросам и замечаниям пользователей».

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