На Украине захотели привлечь военных к охране границы

В Верховную Раду внесли законопроект, предлагающий привлекать военных к охране госграницы

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, предлагающий разрешить привлекать военнослужащих к усилению охраны государственной границы, а также расширить пограничную полосу с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон предусматривает урегулирование порядка и способов привлечения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к усилению границ страны в мирное время и в особый период.

В частности, депутаты захотели передать координацию защиты госграницы в районах «осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины» военному командованию.

Кроме того, в Раде предложили расширить пограничную полосу на границе с Россией и Белоруссией до двух километров. Пока что на всех участках ее ширина составляет 30-50 метров.

«В этих пределах устанавливается специальный пограничный режим о запрете свободного въезда, пребывания, проживания, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы Украины», — говорится в тексте законопроекта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении визового режима с Россией. Действовать он начнет с 1 июля 2022 года.

В России считают, что такие изменения не играют существенной роли в условиях специальной военной операции, а также не затронут большую часть граждан РФ.