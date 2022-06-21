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WP сообщила об опасном приближении иранских катеров к кораблям ВМС США

WP: иранские катера приблизились к кораблям ВМС США на 46 метров в Персидском заливе

Фото: US Navy / Global Look Press

Три катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приблизились на опасное расстояние к кораблям Военно-морского флота США. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 20 июня в международных водах Персидского залива. По данным издания, патрульный корабль ВМС США USS Sirocco и быстроходное транспортное судно USNS Choctaw County совершали переход, когда иранские катера начали двигаться им навстречу с «опасно высокой скоростью».

Уточняется, что ближневосточные катера изменили траекторию движения только после того, как патрульный корабль США издал звуковое предупреждение. Кроме того, иранские боевые катера приблизились на 46 метров к USNS Choctaw County, американцы запустили предупредительную сигнальную ракету.

В 2021 году корабль береговой охраны США произвел около 30 предупредительных выстрелов после того, как 13 судов Военно-морского флота Ирана подошли к кораблям ВМС США в Ормузском проливе Индийского океана.

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Ксения Назарова
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