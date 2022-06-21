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Участники «авторского курса» Собчак обвинили ее в мошенничестве

Участники авторского проекта Ксении Собчак написали на нее заявление в СК за мошенничество
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На журналистку и блогершу Ксению Собчак подали заявление в Следственный комитет России (СКР). Заявление, адресованное главе ведомства Александру Бастрыкину, написали участники курса «Метод Собчак», которые утверждают, что оплатили участие в авторском марафоне ведущей, но не получили обещанных услуг. Текст заявления опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» юрист Екатерина Гордон.

Авторы документа заявили, что заплатили за участие в курсе от 300 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. При этом они отметили, ссылаясь на оферту на сайте проекта, что покупатели самого дорогого курса должны были получить возможность лично встречаться с Собчак, получать от нее голосовые ответы на вопросы, брать у нее интервью и вести совместные прямые эфиры. Однако, по словам потерпевших, оплатив участие в курсе, они «ничего не получили взамен».

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Участники авторского проекта Собчак попросили возбудить в отношении нее и «других лиц, причастных к совершению преступления», уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Собчак объявила о планах запустить собственный марафон в середине апреля. Ведущая пообещала, что курс будет состоять из трех основных блоков: деньги, карьера и коммуникация. Она также заявила, что участники марафона смогут познакомиться с эксклюзивными методиками, которые помогли самой телеведущей добиться успеха.

При запуске своего проекта журналистка также поиронизировала над «Марафоном желаний» блогерши Елены Блиновской, интервью с которой вышло на YouTube-канале Собчак в начале января. Незадолго до выпуска ролика журналистка осудила знаменитостей и популярных блогеров, продающих не имеющие практической ценности марафоны по саморазвитию и заработку. Она назвала авторов таких курсов инфоцыганами и назвала их продукты бесполезными.

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Денис Савосин
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