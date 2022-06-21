Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В мире появилась седьмая космическая держава

The Japan Times: Южная Корея стала седьмой космической державой в мире

Фото: K.A.R.I / globallookpress.com

В мире появилась седьмая космическая держава. Ею стала Южная Корея, которой на ракете собственной разработки впервые удалось запустить спутники в космос. Об этом пишет The Japan Times.

«Южная Корея сейчас является седьмой страной в мире, способной вывести на орбиту спутник массой одна тонна и более, присоединившись к США, России, Франции, Китаю, Японии и Индии», — говорится в публикации.

Пуск легкого двухступенчатого носителя Korea Space Launch Vehicle 2 (KSLV-2) с космодрома Наро состоялся в 10:00 по московскому времени. Ракета успешно вывела на околоземную орбиту несколько спутников, включая Performance Verification Satellite (PVSAT) и четыре космических аппарата формата CubeSat.

«Сегодня открылась дорога из Республики Корея в космос. Это результат 30 лет испытаний и вызовов. Теперь мечты и надежды нашего народа и молодежи устремятся в космос», — передает ТАСС заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

Материалы по теме:
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня 2021

В июне издание SpaceNews заметило, что Китай решил обогнать США и Европу на Марсе, запланировав на два года раньше западных стран доставить первые образцы марсианского грунта на Землю.

В июле 2016 года генеральный директор Центра Хруничева Андрей Калиновский сообщил, что заказчиком первого коммерческого пуска новой российской ракеты семейства «Ангара» станет Южная Корея.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
Россиянам назвали способ выжить при укусе змеи
России не хватило денег на два мегапроекта
Инфекционист оценил вероятность распространения сибирской язвы в России
Сдавшиеся срочники ВСУ пожаловались на плохую военную подготовку
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата
Датские военные пожаловались на нехватку боеприпасов и трусов
Лоза объяснил отсутствие врагов у Николая Дроздова
29 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня
Мужчина попытался спасти улетевшего в отстойник попугая и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.