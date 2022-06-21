Захарова сочинила стих про показавшего средний палец дипломата США

Представитель МИД Захарова сочинила стихотворение в ответ на действия атташе США в Москве

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова ответила стихотворением на действия военно-морского атташе посольства США в Москве и капитана первого ранга Дэйла Сэмуэла. Творческий пост Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

Вместе со своим произведением она выложила пост Telegram-канала «РУПОЛИТ» с фотографиями, на которых америкаснкий атташе показывает средний палец стикеру с буквой «Z», наклеенному на столб. «Госдепу законы не писаны: Посольский десант сжигает мосты, Пока из Москвы все не высланы, Используют палец, асфальт и столбы», — написала представитель МИД РФ.

Ранее Мария Захарова пригрозила божьей карой премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Захарову возмутило, что Джонсон и Зеленский вместе ставят свечи в одном из соборов Киева. Она напомнила, что 6 февраля 2014 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд тоже ставила свечи в Киеве, «разжигая Майдан».