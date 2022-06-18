Захарова пригрозила Джонсону и Зеленскому божьей карой

Захарова назвала Джонсона и Зеленского безбожниками за поставленные совместно свечи

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова пригрозила божьей карой премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее сообщение в субботу, 18 июня, Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарову возмутило, что Джонсон и Зеленский вместе ставят свечи в одном из соборов Киева. «Страшно даже предположить, чем Всевышний ответит безбожникам на этот раз», — написала официальный представитель МИД России. Она напомнила, что 6 февраля 2014 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд тоже ставила свечи в Киеве, «разжигая Майдан», что закончилось, по ее мнению, распадом Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 июня. Британский премьер, встретившись с Зеленским, заявил, что «рад вернуться» в украинскую столицу. В свою очередь, украинский лидер ответил, что «рад снова приветствовать своего друга в Киеве».

18 июня Джонсон предложил Зеленскому новую программу обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределами Украины.