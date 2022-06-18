Великобритания предложила новую программу обучения украинских военных

Премьер Великобритании Джонсон предложил Зеленскому новую программу обучения солдат ВСУ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев предложил начать новую программу по подготовке украинских военных за пределами страны. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Так, каждые четыре месяца планируется проводить трехнедельный учебный курс для 10 тысяч военных «с использованием проверенного в боях опыта британской армии». В случае согласия Киева солдат ВСУ будут обучать навыкам ведения боевых действий на передовой, базовой медицинской подготовке, саперной подготовке, а также навыкам в сфере кибербезопасности. По задумке Лондона, это может «коренным образом изменить соотношение сил».

В рамках предыдущей программы «Орбиталь» Великобритания с 2015 года обучила более 22 тысяч украинских военнослужащих.

Гарантии помощи и безопасности

По окончании переговоров в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским Джонсон заявил, что Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения, чтобы у украинской армии была возможность вернуть территорию, которая сейчас занята российскими войсками. Еще британский премьер пообещал работать вместе с Киевом, чтобы освободить украинское зерно, которое находится «в заложниках» у российского лидера Владимира Путина, а также сообщил о намерениях усилить санкции против России.

Кроме того, Джонсон указал, что переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны других членов международного сообщества начнутся лишь после ухода российских войск с ее территории. Политик выразил надежду, что помощь Британии даст украинской армии возможность вернуть территории республики под контроль Киева. «Это будет моментом для переговоров по поводу будущего, и в этом контексте (...) мы и другие страны возьмем на себя обязательства и [предоставим] гарантии в области безопасности, которые мы так часто обсуждаем», — заявил премьер.

Поле для маневров

Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что в отношениях с Великобританией отсутствует «поле для маневров», поскольку местные власти открыто заявляют о необходимости «поставить Россию на колени». По его мнению, именно об этом говорили премьер-министр Британии Борис Джонсон и глава местного МИД Лиз Трасс. «Это страна, которая пытается в очередной раз принести интересы своего народа в жертву амбициям политиков, думающих только о следующих выборах и больше ни о чем», — убежден Лавров.

В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Лондону следует принять меры по недопущению к боевым действиям на Украине британских граждан. Дипломат также заявила, что в российское министерство регулярно поступают запросы от британской стороны по поводу судьбы задержанных в Донбассе наемников. Она указала, что Россия будет пресекать любую вооруженную деятельность против российских военных и уничтожать группировки «добровольцев».