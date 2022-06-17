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Джонсон назвал условие для предоставления Украине гарантий безопасности

Джонсон заявил, что Киеву дадут гарантии безопасности после ухода российских войск
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: No. 10 Downing Street / XinHua / Globallookpress.com

Переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны других членов международного сообщества начнутся лишь после ухода российских войск с ее территории. Такое условие по окончанию переговоров в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

Политик выразил надежду, что помощь Британии даст украинской армии возможность вернуть территории республики под контроль Киева. «Это будет моментом для переговоров по поводу будущего, и в этом контексте (...) мы и другие страны возьмем на себя обязательства и [предоставим] гарантии в области безопасности, которые мы так часто обсуждаем», — заявил премьер.

Ранее Джонсон предложил Зеленскому запустить программу по подготовке украинских солдат на основе британских методов тренировки. По его мнению, этот шаг «коренным образом изменит соотношение сил в войне, обеспечив Вооруженным силам Украины стойкость, необходимую им для победы в их борьбе за прочный мир».

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Дмитрий Сотак
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