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Лондон предложил Киеву готовить украинских солдат

Премьер Британии Джонсон предложил Зеленскому программу по подготовке украинских солдат

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому запустить программу по подготовке украинских солдат на основе британских методов тренировки. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

По словам Джонсона, в рамках британской программы за каждые 120 дней подготовку будут проходить по 10 тысяч украинских солдат. Британский премьер отметил, что этот шаг «коренным образом изменит соотношение сил в войне, обеспечив Вооруженным силам Украины стойкость, необходимую им для победы в их борьбе за прочный мир».

Сообщается, что в качестве площадок для обучения будут приглашены страны-партнеры Украины и Великобритании. «Обучение Вооруженных сил Украины в рамках программы, возглавляемой Великобританией (...), позволит им ускорить развертывание, восстановить свои силы и усилить сопротивление», — говорится на сайте.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский премьер, встретившись с Зеленским, заявил, что «рад вернуться» в украинскую столицу. В свою очередь, украинский лидер ответил, что «рад снова приветствовать своего друга в Киеве».

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Николай Чигасов
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