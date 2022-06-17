Лондон предложил Киеву готовить украинских солдат

Премьер Британии Джонсон предложил Зеленскому программу по подготовке украинских солдат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому запустить программу по подготовке украинских солдат на основе британских методов тренировки. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

По словам Джонсона, в рамках британской программы за каждые 120 дней подготовку будут проходить по 10 тысяч украинских солдат. Британский премьер отметил, что этот шаг «коренным образом изменит соотношение сил в войне, обеспечив Вооруженным силам Украины стойкость, необходимую им для победы в их борьбе за прочный мир».

Сообщается, что в качестве площадок для обучения будут приглашены страны-партнеры Украины и Великобритании. «Обучение Вооруженных сил Украины в рамках программы, возглавляемой Великобританией (...), позволит им ускорить развертывание, восстановить свои силы и усилить сопротивление», — говорится на сайте.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский премьер, встретившись с Зеленским, заявил, что «рад вернуться» в украинскую столицу. В свою очередь, украинский лидер ответил, что «рад снова приветствовать своего друга в Киеве».