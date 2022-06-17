Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британия пообещала Украине деньги и тяжелое вооружение

Премьер Британии Джонсон заявил о стратегической помощи Украине против России
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения, чтобы у украинской армии была возможность вернуть территорию, которая сейчас занята российскими войсками. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters.

Джонсон заявил, что Британия и Украина будут работать вместе, чтобы освободить украинское зерно, которое находится «в заложниках» у российского лидера Владимира Путина, а также пообещал усилить санкции против России.

О приезде британского лидера в украинскую столицу ранее сообщил сам Зеленский. Президент Украины выразил благодарность Великобритании за решительность в поддержке республики. «Рад снова видеть большого друга нашей страны, Бориса Джонсона, в Киеве», — сказал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве
Телеведущая Ксения Бородина покинула Россию
В Латвии заявили о нехватке средств на демонтаж советских памятников
Работники рынка в российском городе устроили кровавую массовую драку
Путин назвал США великой державой с большим будущим
Россиянин забил двухлетнюю дочь до смерти из-за ее плача
Украина передала Британии предложение по санкциям против России
Врач перечислил самые первые симптомы колоректального рака
Раскрыты детали последнего визита в Москву старейшего вора в законе Ушатого
Путин предсказал нарастание сложностей в экономике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.