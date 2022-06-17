Британия пообещала Украине деньги и тяжелое вооружение

Премьер Британии Джонсон заявил о стратегической помощи Украине против России

Лондон будет оказывать Киеву стратегическую помощь в виде денег и поставок тяжелого вооружения, чтобы у украинской армии была возможность вернуть территорию, которая сейчас занята российскими войсками. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Reuters.

Джонсон заявил, что Британия и Украина будут работать вместе, чтобы освободить украинское зерно, которое находится «в заложниках» у российского лидера Владимира Путина, а также пообещал усилить санкции против России.

О приезде британского лидера в украинскую столицу ранее сообщил сам Зеленский. Президент Украины выразил благодарность Великобритании за решительность в поддержке республики. «Рад снова видеть большого друга нашей страны, Бориса Джонсона, в Киеве», — сказал он.