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Зеленский опубликовал видео приезда Джонсона

Президент Украины Зеленский опубликовал видео приезда премьер-министра Британии Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео приезда премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. Соответствующий ролик появился в его Telegram-канале.

Глава Украины выразил благодарность Великобритании за решительность в поддержке республики. «Рад снова видеть большого друга нашей страны, Бориса Джонсона, в Киеве», — добавил он.

Лидеры обсудили гарантии безопасности страны, экономическую и военную поддержку.

16 июня Владимир Зеленский встретился в Киеве с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги.

Анастасия Заикина
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