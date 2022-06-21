Telegram снизил цену на платную подписку Premium с 449 до 299 рублей

Telegram снизил цену на платную подписку Premium с 449 до 299 рублей. Сообщение об этом появилось в официальном боте мессенджера @PremiumBot.

С помощью бота пользователь может купить подписку за 299 рублей. При этом для тех, кто оплачивает Telegram Premium с помощью AppStore и Google Play, стоимость по-прежнему составляет 449 рублей.

Telegram запустил платную подписку Telegram Premium 19 июня. Представители мессенджера пообещали, что подписчики получат возможность загружать файлы объемом до четырех гигабайт, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, а также использовать дополнительные инструменты для управления чатами.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление платных функций в мессенджере 10 июня. Он заверил, что все уже существующие функции сервиса останутся бесплатными. Кроме того, он пообещал, что в Telegram продолжат появляться новые бесплатные опции.