МИД потребовал от посла ЕС возобновить калининградский транзит

Россия на встрече с послом ЕС Эдерером потребовала возобновить калининградский транзит

Москва требует, чтобы страны Европейского союза немедленно возобновили калининградский транзит. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России по итогам вызова европейского посла Маркуса Эдерера в ведомство.

«Представителю Евросоюза заявлен решительный протест в связи с распространением односторонних антироссийских ограничений на грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В противном случае в МИД пригрозили ответными мерами.

Речь о запрете транзита грузов в Калининградскую область из Белоруссии, введенную литовскими властями. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что товары, которые попали под ограничения, будут доставляться водным транспортом.