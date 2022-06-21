Оценена связь ухода IKEA и Zara с тратами россиян

РБК: оборот непродовольственной торговли упал в апреле на 17% на фоне ухода IKEA и Zara

Оборот продаж непродовольственных товаров в России в апреле по сравнению с мартом упал на 17 процентов с учетом инфляции, впервые в 2022 году показав отрицательную динамику. Об этом свидетельствуют оценки Росстата, на которые обратило внимание РБК.

Показатель составил около 1,7 триллиона рублей. В марте траты на непродовольственные товары достигли почти 2 триллионов рублей, что в сопоставимых ценах отражает нулевую динамику, в феврале наблюдался рост в 8 процентов. Тенденция, отмечаемая в апреле, может быть связана с уходом из России крупных компаний — в частности, мебельных магазинов IKEA, холдингов Inditex (сети Zara, Bershka, Oysho и других), H&M (H&M, COS, &Other Stories), Adidas и Uniqlo.

По оценкам агентства INFOLine, продажи ретейлеров, которые покинули или приостановили работу в России, в 2021 году достигли 2 триллионов рублей. Совокупный оборот 100 крупнейших сетей страны по итогам прошлого года составил около 16 триллионов, и крупнейшими были как раз IKEA, Inditex и H&M.

Из оценки данных по обороту непродовольственной торговли по отдельным регионам следует, что самое большое падение продаж в апреле (37 процентов в сопоставимых ценах) зафиксировано в Московской области: там расположены два гипермаркета IKEA. В Санкт-Петербурге соответствующий оборот в сопоставимых ценах снизился на 25 процентов, в Москве — на 19 процентов.

По мнению гендиректора INFOLine Ивана Федякова, одной из причин снижения оборота непродовольственной розницы стала именно приостановка работы крупнейших иностранных сетей и отказ от поставок многих иностранных брендов. Однако в апреле свой вклад внесли и спад потребительской активности после ажиотажного спроса в марте, и стремление россиян экономить на фоне инфляции.

IKEA и Inditex приостановили продажи в России еще в начале марта, вскоре после начала военной спецоперации на Украине. IKEA в июне объявила, что продаст находящиеся в стране заводы и сократит масштабы бизнеса.