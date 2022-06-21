Трамп допустил начало мировой войны из-за действий Байдена по Украине

Трамп заявил, что действия президента Байдена по Украине могут привести к мировой войне

Действия президента США Джо Байдена по ситуации на Украине могут привести к началу новой мировой войны. Такое развитие событий допустил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает Newsmax.

Политик заявил, что у Соединенных Штатов на данный момент большие проблемы. «Наша страна никогда не была в таком положении. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и в России», — уточнил он.

Трамп назвал действия Байдена по украинскому кризису безумием. Он напомнил, что США находятся в состоянии рецессии. По словам политика, страна никогда не была на таком низком уровне.

Ранее Трамп уже заявлял, что из-за действий нынешней администрации Соединенных Штатов вокруг Украины может начаться мировая война. При этом он отметил, что если бы он остался главой государства, то сложившейся ситуации вокруг Украины бы не было.