Трамп предрек мировую войну из-за действий США вокруг Украины

Трамп заявил, что из-за действий США вокруг Украины может начаться мировая война

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что из-за действий нынешней администрации Соединенных Штатов вокруг Украины может начаться мировая война. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Трамп отметил, что если бы он остался главой государства, то сложившей ситуации вокруг Украины бы не было. «Возможно, это приведет к третьей мировой войне из-за того, как мы управляемся с этим», — заявил он, выступая перед своими сторонниками в штате Теннесси.

Помимо этого, он подчеркнул, что штаты выделяют Украине 40 миллиардов долларов вдобавок к другим 16 миллиардам. Европа же помогает лишь малой частью от того, что выделяют США, добавил бывший президент.

Ранее Трамп заявил, что специальный комитет палаты представителей Конгресса, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, не позволяет ему баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. Он рассказал, что действия палаты представителей видит как стремление отказать ему в участии в выборах и не допустить до голосования.