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Украина ударила по газодобывающим платформам России

Газодобывающие платформы России подверглись ударам украинских ракет

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1» подверглись ударам украинских противокорабельных ракет и беспилотника «Байрактар-ТБ2», сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В результате украинской провокации на платформе "БК-1" начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что киевский режим «пошел на новую авантюру» в отношении российских объектов газодобывающей инфраструктуры из-за провальных попыток захватить остров Змеиный. В воздушном налете украинская сторона задействовала более 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в районе острова был зафиксирован американский беспилотник «Глобал Хок» RQ-4.

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили все средства противника в районе острова Змеиный. В воздухе были сбиты 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». После этого ВСУ отказались от высадки десанта.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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