Власти Калининградской области предупредили о разрушении экономик Прибалтики

Алиханов предупредил о серьезных последствиях для экономик Прибалтики от ответных мер

Ущерб для экономик государств Прибалтики в случае потенциальных ответных мер может быть очень серьезным, могут быть разрушены отрасли экономики. Такую оценку привел губернатор Калининградской области Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

«Решения могут быть совершенно разные. [Секретарь Совбеза РФ] Николай Платонович [Патрушев] сегодня сказал, что ущерб для экономик прибалтийских государств от потенциальных ответных мер может быть очень серьезным. Я могу сказать, он может просто разрушить некоторые отрасли экономики, которые раньше формировали значительную долю государственных бюджетов этих стран», — предупредил он.

Ранее Алиханов заявил, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей. По его словам, это прискорбно, но не стало сюрпризом. Губернатор отметил, что ответные меры на действия Литвы могут быть самыми разнообразными.

18 июня стало известно, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза (ЕС).

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди оценила решение Прибалтики о транспортной блокаде фразой «выстрел себе в ногу». Она указала, что Россия не оставит без внимания подобный поступок.