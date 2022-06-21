Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Калининградской области предупредили о разрушении экономик Прибалтики

Алиханов предупредил о серьезных последствиях для экономик Прибалтики от ответных мер

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Ущерб для экономик государств Прибалтики в случае потенциальных ответных мер может быть очень серьезным, могут быть разрушены отрасли экономики. Такую оценку привел губернатор Калининградской области Антон Алиханов, его цитирует РИА Новости.

«Решения могут быть совершенно разные. [Секретарь Совбеза РФ] Николай Платонович [Патрушев] сегодня сказал, что ущерб для экономик прибалтийских государств от потенциальных ответных мер может быть очень серьезным. Я могу сказать, он может просто разрушить некоторые отрасли экономики, которые раньше формировали значительную долю государственных бюджетов этих стран», — предупредил он.

Ранее Алиханов заявил, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей. По его словам, это прискорбно, но не стало сюрпризом. Губернатор отметил, что ответные меры на действия Литвы могут быть самыми разнообразными.

18 июня стало известно, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза (ЕС).

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди оценила решение Прибалтики о транспортной блокаде фразой «выстрел себе в ногу». Она указала, что Россия не оставит без внимания подобный поступок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Власти Калининградской области предупредили о разрушении экономик Прибалтики
Подолог перечислила продукты для красоты ступней
Перечислены секретные условия для евроинтеграции Молдавии
Посол РФ оценил отношения Великобритании и России словами «падать некуда»
Крупнейший видеоресурс России получит обновление
На Украине выпустили из СИЗО подозреваемого в создании ЧВК бывшего депутата Рады
Бывших милиционеров вновь осудят за двойное убийство девушек 20 лет назад
На Украине предложили убрать с улиц памятники Суворову и Екатерине II
Мобильное приложение ProNebo для Су-25 попало на видео
Медведев фразой «иначе съедят» призвал быстрее внедрять российские IT-решения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.