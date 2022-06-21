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Власти Калининградской области заявили об отсутствии сюрприза в действиях Литвы

Алиханов: Литва прекратила соблюдать договоренности, это прискорбно, но не стало сюрпризом
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом. Такое заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ограничение Литвой транзита в Калининград. Его слова во вторник, 21 июня, приводит РИА Новости.

Он также отметил, что ответные меры на действия Вильнюса могут быть самыми разнообразными, а последствия для экономик стран Прибалтики — существенными. При этом, отметил Алиханов, энергетическая безопасность российского региона сейчас полностью обеспечена.

18 июня стало известно, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). Секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал скорый и жесткий ответ на такие действия европейской страны.

Губернатор Калининградской области, в свою очередь, выразил уверенность в том, что с Литвой удастся договориться насчет решения проблемы с транзитом.

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Евгения Куликова
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