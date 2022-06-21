Власти Калининградской области заявили об отсутствии сюрприза в действиях Литвы

Алиханов: Литва прекратила соблюдать договоренности, это прискорбно, но не стало сюрпризом

Калининградские власти исходят из того, что европейские соседи прекратили соблюдение договоренностей, это прискорбно, но не стало сюрпризом. Такое заявление сделал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя ограничение Литвой транзита в Калининград. Его слова во вторник, 21 июня, приводит РИА Новости.

Он также отметил, что ответные меры на действия Вильнюса могут быть самыми разнообразными, а последствия для экономик стран Прибалтики — существенными. При этом, отметил Алиханов, энергетическая безопасность российского региона сейчас полностью обеспечена.

18 июня стало известно, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). Секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал скорый и жесткий ответ на такие действия европейской страны.

Губернатор Калининградской области, в свою очередь, выразил уверенность в том, что с Литвой удастся договориться насчет решения проблемы с транзитом.

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