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Перечислены последствия возможного прихода Мишель Обамы к власти в США

Политолог Ордуханян предрек миру войну в случае прихода к власти в США Мишель Обамы
Мишель Обама

Мишель Обама. Фото: Joe Raedle / Getty Images

Вице-президента США Камалу Харрис на посту может сместить жена бывшего американского главы Барака Обамы Мишель, считает политолог Рафаэль Ордуханян. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что это сделает ее претендентом на пост главы государства, и перечислил возможные последствия этого события.

На фоне спецоперации России на Украине, общего падения экономики и, в частности, финансовых показателей США рейтинг действующего президента Джо Байдена снижается. Тем не менее сместить главу государства не могут из-за недоверия к вице-президенту Камале Харрис, считает Ордуханян. Поэтому, по его словам, на пост Харрис претендует Мишель Обама.

Рокировка

«Пока говорить о смещении Байдена с поста не приходится, здесь есть хорошая страховка — Камала Харрис. Никто в Штатах не допустит, чтобы она пришла к власти из-за ее непрофессионализма и непредсказуемости. Тем не менее есть информация, что в какой-то момент ее может заменить Мишель Обама. И тогда последующие два года перед выборами ее образ будет раскручиваться, она станет главной противницей Трампа. В принципе, это тот же трюк, который был сделан экс-президентом России Борисом Ельциным и действующим главой страны Владимиром Путиным», — предположил Ордуханян.

По его мнению, потенциальный приход Обамы к власти вызовет раскол внутри США. Отчасти подобный исход будет выгоден России, поскольку жесточайшая поляризация вынудит власти Штатов сосредоточиться на собственных проблемах, на время упустив из виду мировую политику.

Возможно также и то, что Обама придет к власти раньше 2024 года, заместив Байдена. В таком случае клан Клинтона и Обамы, за которыми стоит американский и мировой олигархат, в условиях падения экономики, усиления Китая и России возьмет курс на прямой военный конфликт. Штаты к нему готовы

Рафаэль Ордуханянполитолог

«Дело в том, что финансовый олигархат раньше справлялся с политическим руководством стран, но теперь очевидно, что их ставленники, все эти Шольцы, Джонсоны и Макроны (главы Германии, Великобритании и Франции — прим. «Ленты.ру»), не справляются с удержанием баланса», — объяснил политолог.

Война как решение проблемы

Ордуханян уверен, что для решения огромного числа политических и экономических проблем отлично подойдет вооруженный конфликт. Политолог напомнил, что Первая мировая война началась не из-за выстрела Гаврило Принципа, а в итоге глубокого кризиса. Вторая мировая — после Великой депрессии. Именно этот конфликт позволил восстановиться и укрепиться США.

Сейчас происходит ровно то же самое. Мы входим в глубокий кризис. Если продолжить проводить аналогии, то мы сейчас где-то в 1933–1934-х годах. Сколько осталось времени до Второй мировой? Это необходимо помнить и понимать

Рафаэль Ордуханянполитолог

«Дело в том, что современные власти не могут решить проблему политически. Не потому что они плохие или идиоты, а просто у них не выходит поставить диагноз проблемы. Годы относительно сытой жизни не дают предпосылок самокритике. Так что в случае прихода к власти Обамы нам действительно нужно быть готовыми к развязыванию полномасштабного конфликта, действия которого будут разворачиваться по периметру России и Китая», — предположил политолог.

Ранее Трамп оценил вероятность начала третьей мировой из-за Украины. Политик выразил опасения, что ситуация может завершиться полным уничтожением этого государства.

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Наталия Белова
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