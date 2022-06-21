Россию призвали налаживать контакты с окружением Трампа

Политолог Ордуханян призвал Россию к налаживанию контактов с окружением Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп имеет все шансы на победу на выборах 2024 года, поэтому России стоит заранее приступить к налаживанию контактов с его окружением, чтобы перевести отношения из агрессивной к более компромиссной фазе, считает политолог Рафаэль Ордуханян. В разговоре с «Лентой.ру» Он добавил, что в случае успеха государства могут вступить в эру разрядки как в начале 1970-х годов.

Трамп обвинил американского лидера Джо Байдена в угрозе третьей мировой войны. «Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной», — сказал политик. Это не первое заявление экс-президента США с начала спецоперации России на Украине. Многие аналитики считают, что его воинственная риторика на фоне ухудшающегося экономического положения внутри Штатов и стремительного падения рейтинга Байдена укрепляют шансы Трампа на победу в грядущих выборах.

Перспективы экс-президента

«Трамп укрепляет свои позиции абсолютно на всех фронтах, — сказал Ордуханян. — Мы замечаем, что после его визитов на праймериз в Вирджинии, Южной Каролине кандидаты на промежуточных выборах, которых он поддерживают, моментально увеличивают свой рейтинг».

Конечно, косвенно на это влияет и рейтинг Байдена, который составляет уже меньше 40 процентов. Не нужно быть ясновидящей Кассандрой, чтобы понять, что остальная часть поддерживает именно корпус Трампа Рафаэль Ордуханян политолог

Сегодня вокруг экс-президента США, по словам политолога, консолидируются все республиканцы, даже те из них, кто выступал с критикой Трампа. Очевидно, что именно он станет кандидатом от партии на следующих выборов, другой альтернативы, уверен Ордуханян, нет.

«Единственная консолидирующая идея всего американского истеблишмента — это русофобия. Трамп, хоть и меньше акцентируется на этом, придерживается абсолютной той же позиции, здесь иллюзий быть не должно. Но главным дальше станет стратегический выбор США», — считает собеседник «Ленты.ру».

По его словам, сегодня все данные говорят о том, что республиканцы выиграют выборы в Сенат и Конгресс страны, в результате чего в 2024 году Трамп придет к власти, обладая огромной силой и поддержкой всего руководства Штатов.

Мы видим, что, обладая такой же силой, либералы полностью свернули отношения с Россией. Видим, к чему это привело. У Трампа будет тот же выбор: путь диалога или путь конфронтации. Это стратегический выбор, перед которым встанет Америка, и уже сейчас Россия должна начать работу с окружением Трампа, чтобы выяснить этот момент Рафаэль Ордуханян политолог

Внешнее влияние

Трамп, как отметил Ордуханян, придет к власти на волне «антибайдена». Но проблема в том, что и действующий президент США подвергается критике сразу с двух сторон: одни осуждают его за избыточную мягкость, другие за избыточную жесткость.

«Одни республиканцы говорят о том, что необходимо начинать кампанию против России. Другие, наоборот, призывают притормозить. На чью сторону встанет Трамп, подхватит ли влаг агрессии или компромисса, неизвестно. Но все же Трамп — это человек договоренности, но чтобы он пошел по этому пути, усилия необходимо предпринимать уже сейчас», — убежден политолог.

Нам необходимо сигнализировать, дать месседж, что выбор компромиссной позиции и признание результатов спецоперации обеспечат стабильность развития США Рафаэль Ордуханян политолог

Он добавил, что в случае достижения успеха по этому направлению, Россия и США могут вступить в эру разрядки начала 1970-х, когда потепление наступило после жесточайшего противостояния Вьетнамской войны.

Ранее Трамп оценил вероятность начала третьей мировой из-за Украины. Политик выразил опасения, что ситуация на Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным уничтожением этого государства, а также гибелью миллионов людей.