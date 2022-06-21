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Япония заявила об изменении политики в отношении России из-за Украины

Премьер Японии Кисида изменил политику в отношении России из-за спецоперации на Украине

Фото: Keystone Press Agency / globallookpress.com

Власти Японии серьезно изменили политику в отношении России после того, как та начала спецоперацию на Украине: эта перемена стала одной из самых значительных за последнее время. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, его цитирует ТАСС.

«После начала вторжения на Украину Япония несомненно серьезно изменила политику на российском направлении», — рассказал Кисида, который, впрочем, не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.

Ранее генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио будет сотрудничать со странами «Большой семерки» (G7) для дальнейшего увеличения давления на Россию. Правительство страны хочет сделать все, чтобы не оставить ей путей для обхода санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

Виктория Кондратьева
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