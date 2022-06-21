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Инфекционист оценил вероятность распространения сибирской язвы в России

Инфекционист Тимаков исключил эпидемию сибирской язвы в стране после заражения россиянки

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Случаи заражения сибирской язвой в России регистрируются периодически, однако они единичны. Так вероятность эпидемии оценил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков, отметив, что возможность распространения инфекции исключена, его слова приводит News.ru.

21 июня стало известно, что в станице Рождественской Ставропольского края у жительницы нашли сибирскую язву. Женщина находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.

«Это бактериальная инфекция, то, что она бактериальная, на самом деле хорошо, так как при своевременном выявлении отлично лечится антибиотиками. Большая часть заражений происходит посредством физического контакта с зараженным объектом», — объяснил он.

Специалист добавил, что язва могла появиться после размыва скотомогильника, откуда ею мог заразиться домашний скот. Для предупреждения распространения инфекции, подчеркнул Тимаков, в Ставропольском крае уже началась вакцинация скота.

Ранее директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов заявил, что вирус оспы обезьян, как и другие ему подобные вирусы оспы, вряд ли может вызвать новую пандемию.

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Никита Абрамов
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