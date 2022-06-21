Советник главы Крыма сообщил о жертвах из-за удара ВСУ по буровым платформам

Советник главы Крыма Крючков: из-за ударов по буровым вышкам, предварительно, есть жертвы

Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в Крыму, предположительно, есть жертвы. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть. Ждем официальной информации», — написал он.

Украина нанесла удар по буровым установкам Республики Крым 20 июня. Пострадали пять человек, среди которых двое получили осколочное ранение ноги. По словам главы республики Сергея Аксенова, всего ВСУ нанесли три удара по трем буровым вышкам на Одесском газовом месторождении.

В момент украинской атаки на буровых вышках находились 109 человек. Аксенов заверил, что средств противовоздушной обороны в республике достаточно, вся сухопутная часть полуострова прикрыта, в частности Крымский мост. Газ в республику подается в штатном режиме, добавил он.