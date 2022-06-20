Аксенов раскрыл подробности ударов ВСУ по буровым платформам в Крыму

Глава Крыма Аксенов заявил о трех ударах ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего нанесли три удара по буровым установкам «Черноморнефтегаза» в Крыму. Такие подробности украинской атаки раскрыл глава республики Сергей Аксенов, его цитирует ТАСС.

«Первый удар был в 08:37 по московскому времени, всего было три удара по трем вышкам буровым», — сказал Аксенов.

По его словам, средств противовоздушной обороны в республике достаточно, вся сухопутная часть полуострова прикрыта, в частности, Крымский мост. Глава региона также заверил, что газ в Крым подается в штатном режиме, рисков по газоснабжению не зафиксировано.

Украина нанесла удар по буровым установкам Республики Крым 20 июня. Пострадали пять человек, среди которых двое получили осколочное ранение ноги. По словам главы республики Сергея Аксенова, поиски нескольких рабочих продолжаются до сих пор, в спасательной операции задействованы патрульные суда и авиация.