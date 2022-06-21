Турист побывал на пляжном курорте Европы и назвал его «коричневой грязной жижей»

Турист побывал на дорогом курорте в Великобритании и пожаловался на качество обслуживания

Турист вместе с семьей побывал на дорогом пляжном курорте в Великобритании и назвал его «коричневой грязной жижей». Своими впечатлениями он поделился на тревел-форуме, сообщает Daily Star.

Отмечается, что путешественник выбрал для отдыха Уэстон-сьюпер-Мэр — курортный город в Северном Сомерсете, расположенный на берегу Бристольского залива. По словам отдыхающего, синоптики в дни отпуска предсказывали 29 градусов тепла. Однако вместо этого дул холодный ветер, в результате чего его дети сильно замерзли в первый день отдыха.

В публикации говорится, что мужчина остался недоволен качеством обслуживания и уровнем комфорта на европейском курорте. «Повсюду была грязь. Море в лучшем случае напоминает сепсис, сам курорт — коричневую грязную жижу. Это явно не то, что мы ожидали от Английской Ривьеры. Отели старые, при этом цены на них грабительские», — пожаловался он.

По словам британца, теперь он с семьей мечтает отправиться отдыхать на Крит или в Грецию, поскольку считает, что поездка на эти курорты обойдется в два раза дешевле.

Однако многие пользователи не согласились с отзывом путешественника. Они писали, что остались довольны отдыхом на курорте, отмечали чистоту и красоту песчаного пляжа, а также сообщали, что там много мест, где можно поесть и выпить.

Ранее стало известно, что россияне променяли пляжную Европу на две восточные страны — Израиль и Узбекистан. Спрос на эти направления вырос в десять раз.