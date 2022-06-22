Власти Калининградской области оценили отношения с Польшей и Литвой
У Калининградской области сохранились хорошие отношения на уровне бизнеса и обычных людей с Польшей и Литвой. Так их оценил губернатор российского региона Антон Алиханов в эфире программы «Соловьев LIVE» на Rutube.
Между странами налажен соседский контакт, «несмотря на воинственную риторику», подчеркнул он.
«Несмотря на агрессивные действия, у нас есть хороший контакт и с литовцами, и с поляками. И в этом смысле мы всегда найдем на соседском уровне решение», — отметил Алиханов, комментируя ситуацию с ограничениями от Литвы.
До этого калининградский губернатор сообщал об отсутствии сюрприза в действиях Литвы.
Алиханов пояснил, что ответные меры на действия Вильнюса могут быть самыми разнообразными, а последствия для экономик стран Прибалтики — существенными. При этом энергетическая безопасность российского региона сейчас полностью обеспечена, заверил губернатор.
18 июня стало известно, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). Секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал скорый и жесткий ответ на такие действия европейской страны.