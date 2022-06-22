Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Калининградской области оценили отношения с Польшей и Литвой

Калининградский губернатор Алиханов заявил о хороших отношениях с Польшей и Литвой
Антон Алиханов

Антон Алиханов. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

У Калининградской области сохранились хорошие отношения на уровне бизнеса и обычных людей с Польшей и Литвой. Так их оценил губернатор российского региона Антон Алиханов в эфире программы «Соловьев LIVE» на Rutube.

Между странами налажен соседский контакт, «несмотря на воинственную риторику», подчеркнул он.

«Несмотря на агрессивные действия, у нас есть хороший контакт и с литовцами, и с поляками. И в этом смысле мы всегда найдем на соседском уровне решение», — отметил Алиханов, комментируя ситуацию с ограничениями от Литвы.

До этого калининградский губернатор сообщал об отсутствии сюрприза в действиях Литвы.

Алиханов пояснил, что ответные меры на действия Вильнюса могут быть самыми разнообразными, а последствия для экономик стран Прибалтики — существенными. При этом энергетическая безопасность российского региона сейчас полностью обеспечена, заверил губернатор.

18 июня стало известно, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза (ЕС). Секретарь Совбеза Николай Патрушев пообещал скорый и жесткий ответ на такие действия европейской страны.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Появились подробности о пожаре на нефтезаводе в Ростовской области
Блогер потратил на новую внешность сотни тысяч рублей и расстроил подписчиков
Умер певец Пьер Нарцисс
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ростовом ликвидировали
Стал известен соперник Загитовой по боксерскому поединку
Раскрыта опасность незначительного загрязнения воздуха для детей
Власти Калининградской области оценили отношения с Польшей и Литвой
Экс-солистка «Блестящих» рассказала о строительстве дома в Испании
Представитель Белого дома случайно обвинила Байдена в страданиях американцев
Делегации России отказались выдавать визы на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.