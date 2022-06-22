Захарова уличила США и Великобританию в изничтожении Ассанжа

Захарова заявила, что Ассанжа годами изничтожали по заказу США и руками Великобритании

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа долгие годы изничтожали руками Великобритании по заказу США. В этом уличила страны официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат отметила, что соблюдение прав человека в Британии заявляется только на словах и декларативно. Она напомнила, что в новейшей истории существует множество примеров изничтожения личностей граждан суверенных государств. Захарова осудила пытки в отношении Ассанжа.

«Ни один человек не должен подвергаться тому, чему подвергся этот человек только за одно — за то, что он имел иллюзию того, что, находясь на территории либеральных западных режимов, он может воспользоваться их же законами и заявлениями о примате свободы слова и защите прав журналистов», — резюмировала представитель МИД. По ее словам, Ассанж фактически расплатился здоровьем и жизнью за эту ошибочную иллюзию.

17 июня глава МВД Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию Ассанжа по запросу США. WikiLeaks заявила, что будет обжаловать решение. «Черный день для свободы прессы и британской демократии», — говорится в сообщении.