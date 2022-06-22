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BadComedian пожертвовал доходы от YouTube жителям Донбасса и Украины

Блогер BadComedian пожертвовал доходы от YouTube жителям ДНР, ЛНР и Украины

Фото: BadComedian / YouTube

Российский блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) пожертвовал деньги, заработанные на YouTube, мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины. Об этом Баженов сообщил в своем Telegram-канале.

Баженов рассказал, что не планировал говорить о пожертвовании публично. Однако после того, как информация об этом появилась в сети, блогер подтвердил ее. «Да, последнее поступление монетизации (до отключения) было отправлено на помощь мирным жителям», — сообщил блогер.

«Часть отправилась мирным жителям по одну линию фронта, часть — мирным жителям по другую. Смотрели меня по обе стороны. Да и не разделяю я мирных жителей на правильных и неправильных. Уж простите», — отметил Баженов.

Блогер не уточнил, какую сумму он отправил пострадавшим. Однако ранее волонтер из Донецка Андрей Лысенко в ролике на своем YouTube-канале сообщил, что Баженов направил 200 тысяч рублей на помощь жителям Александровки в ДНР. По словам, волонтера, на эти средства были куплены продуктовые наборы на 150 человек.

Ранее пранкеры Вован и Лексус пожертвовали денежную награду Национальной премии интернет-контента жителям Донбасса. Сообщалось, что средства были отправлены жителям Горловки.

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Денис Савосин
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BadComedian пожертвовал доходы от YouTube жителям Донбасса и Украины
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