Вован и Лексус пожертвовали денежные премии жителям Донбасса

Российские пранкеры Вован и Лексус пожертвовали денежные премии жителям Горловки

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) пожертвовали денежную награду Национальной премии интернет-контента Института развития интернета жителям Донбасса. Об этом они сообщили в Telegram.

«Нашим совместным решением стало пожертвовать полученную премию на жизненно необходимые нужды жителей Горловки», — написали они.

Они стали лауреатами в номинации «Мир должен знать» за «громкие разоблачения ради защиты общественных ценностей». Официальный представитель МИД России Мария Захарова также вручила им особый приз от внешнеполитического ведомства — дипломат подарила пранкерам аппарат «для правительственной связи».

Национальная премия интернет-контента учреждена в 2021 году, призовой фонд составляет 18 миллионов рублей.

В мае Вован и Лексус пошутили над бывшим американским президентом Джорджем Бушем–младшим. Пранкеры представились президентом Украины Владимиром Зеленским.