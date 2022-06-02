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Захарова наградила пранкеров Лексуса и Вована телефоном правительственной связи

Захарова вручила российским пранкерам Вовану и Лексусу телефон правительственной связи

Кадр: страница Национальной премии интернет-контента во «ВКонтакте»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вручила российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) главную награду в специальной номинации «Мир должен знать» в рамках церемонии вручения Первой национальной премии интернет-контента. Трансляция ведется в социальной сети «ВКонтакте».

Дипломат отметила, что авторы розыгрышей «покорили телефоны» многих политиков и мировых деятелей и вручила им аппарат «для правительственной связи», поскольку жизнь преподносит новые задачи и вызовы.

«Вам работы прибавится: здесь нет циферблата, нет кнопок. Но он соединяет, я надеюсь, вас с вашим будущим. Звоните, радуйте нас и мир новыми откровениями. Я в вас верю. Я жду звонка», — сказала Захарова.

Лексус и Вован пообещали официальному представителю МИД России «обязательно разобраться» в работе аппарата.

17 мая российские пранкеры, известные розыгрышами популярных политиков и звезд шоу-бизнеса, пошутили над бывшим американским президентом Джорджем Бушем — младшим.

В конце марта Вован и Лексус разыграли министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Они позвонили ему и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, задали несколько вопросов.

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Марина Совина
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