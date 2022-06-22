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Мужчина не смог сдать кровь из-за отказа отвечать на вопрос о беременности

Daily Mail: мужчина не смог пожертвовать кровь из-за вопроса о беременности

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Житель города Стерлинг, Великобритания, не смог стать донором крови после того, как отказался отвечать на вопрос о беременности. Об этом сообщает Daily Mail.

66-летний Лесли Синклер регулярно сдавал кровь 50 лет подряд. За это время он пожертвовал более 70 литров крови. Но в ходе очередного визита в донорский центр мужчина получил отказ, так как при заполнении анкеты затруднился ответить на вопрос, ждет ли он ребенка или была ли у него беременность за последние полгода.

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Когда Синклер заявил, что 60-летнему мужчине не подходят такие вопросы и он не будет отвечать на них, сотрудники клиники сказали, что в таком случае не могут принять его кровь.

Национальная служба здравоохранения Англии в июне начала кампанию по поиску миллиона доноров крови в течение ближайших пяти лет. Всех потенциальных доноров спрашивают, беременны ли они, чтобы сделать сбор крови более инклюзивным, и потому что беременность не всегда заметна по внешним признакам.

Британец разозлился и ушел. «Это просто бред. И я злюсь, потому что множество людей, в том числе дети, отчаянно нуждаются в крови, но они не приняли кровь у меня из-за необходимости отвечать на вопрос, на который невозможно ответить», — заявил он.

Ранее сообщалось, что житель американского города Пуэбло, штат Колорадо, за 34 года сдал 303 литра крови. За 34 года мужчина спас 1920 жизней.

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Алиса Дмитриева
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