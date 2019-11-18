Мужчина cдал 303 литра крови и спас 1920 жизней

Житель американского города Пуэбло, штат Колорадо, за 34 года сдал 303 литра крови. Об этом сообщает сайт Unilad.

Дейв Махалик (Dave Mahalick) впервые сдал кровь, когда матери его друга нужно было переливание. Американец стал постоянным донором: каждые две недели он ездит в больницу за 160 километров от дома, чтобы пожертвовать кровь.

За 34 года мужчина спас 1920 жизней. Когда Махалик сдавал кровь 640 раз, его наградили значком почетного донора.

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Американец заявил, что сдавать кровь вошло у него в привычку, и он просто продолжает делать это. Он подчеркнул, что быть донором можно даже в возрасте 70-80 лет.

По его словам, сдавать кровь и спасать жизни людей таким образом — хорошее дело для тех, кто не может позволить себе заниматься благотворительностью.

Ранее сообщалось, что в американском городе Уэстфилд, штат Нью-Джерси, умер директор школы, пожертвовавший стволовые клетки для спасения ребенка из Франции. Мужчина согласился предоставить свои стволовые клетки, но во время операции возникли непредвиденные осложнения, после которых директор школы впал в кому и скончался.

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