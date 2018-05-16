Спасший миллионы детей донор ушел на покой

Австралийский донор Джеймс Харрисон, кровь которого помогла спасти более двух миллионов младенцев, сделал последнее пожертвование плазмы. Об этом сообщает издание The Independent.

Кровь Харрисона содержит редкие антитела к антигену D резус-фактора, помогающие при резус-конфликте — патологическом состоянии, при котором организм женщины, беременной плодом с другим резус-фактором, вырабатывает антирезусные антитела. По оценке Красного Креста, до 1967 года из-за резус-конфликта каждый год погибали тысячи австралийских детей.

В юности Харрисон перенес тяжелую операцию. Его жизнь спасло переливание 13 литров крови. После этого он решил стать донором. В течение 63 лет австралиец сдавал кровь каждые две недели, сделав 1173 пожертвования. Власти страны отметили его заслуги орденом Австралии, а Книга рекордов Гиннесса признала его самым активным донором в мире.

В мае ему исполнился 81 год. Это максимальный возраст донора крови, предусмотренный австралийскими законами. 11 мая Харрисон пожертвовал кровь в последний раз. «Я спас множество жизней, привел в этот мир множество детей, и это вызывает у меня хорошие чувства», — сказал он в интервью. По его словам, если бы ему позволили, он продолжил сдавать кровь и дальше.

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