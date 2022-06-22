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В Татарстане появится бондовый склад

В Татарстане планируют запустить один из первых в России бондовых складов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Татарстане планируют запустить один из первых в России бондовых складов. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, Госдума приняла поправки к закону «О таможенном регулировании», которые позволят начать в России эксперимент по созданию бондовых складов — площадок, где импортный товар можно хранить неограниченное время без прохождения таможенных процедур и без уплаты налогов.

По словам помощника президента республики Фарида Абдулганиева, Татарстан самостоятельно инициировал утверждение подобного проекта. «Мы надеемся, что один из первых российских бондовых складов уже вскоре появится у нас в Татарстане. Для этого мы провели большой объем подготовительной работы», — уточнил он в заключение.

Ранее стало известно о том, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу номер 2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.

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Майя Пономаренко
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