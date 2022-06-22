В Татарстане появится бондовый склад

В Татарстане планируют запустить один из первых в России бондовых складов

В Татарстане планируют запустить один из первых в России бондовых складов. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, Госдума приняла поправки к закону «О таможенном регулировании», которые позволят начать в России эксперимент по созданию бондовых складов — площадок, где импортный товар можно хранить неограниченное время без прохождения таможенных процедур и без уплаты налогов.

По словам помощника президента республики Фарида Абдулганиева, Татарстан самостоятельно инициировал утверждение подобного проекта. «Мы надеемся, что один из первых российских бондовых складов уже вскоре появится у нас в Татарстане. Для этого мы провели большой объем подготовительной работы», — уточнил он в заключение.

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