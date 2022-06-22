Европе предрекли бунты замерзающих людей при полном отказе от газа из России

Экономист Демидов допустил бунты замерзающих людей в Европе при отказе от газа из России

На данный момент нет объективных причин для остановки поставок российского газа в Европу, считает экономист, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что в случае, если страны все же решат отказаться от энергоносителей из России, не исключены бунты и протесты замерзающих людей, поскольку компенсировать недостаток электроэнергии альтернативными способами в этом году не удастся.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал власти Евросоюза готовиться к полному отключению от российского газа и прекращению поставок ближайшей зимой. «Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен», — сказал Бироль в интервью газете. По его словам, Россия пытается использовать поставки газа в качестве рычагов давления на Европу в ходе спецоперации на Украине.

Американское лобби

«Думаю, что причиной этого заявления стало то, что в Канаде застряли турбины для "Северного потока", — считает Демидов. — Большая часть оборудования будет переходить на плановый ремонт к этой зиме и после. В принципе, все могут столкнуться с той же проблемой, если не придумать какой-то механизм вывоза и ввоза оборудования. МЭА, разумеется, предполагает наихудший вариант, когда сделать это не удастся».

Экономист напомнил, что МЭА является сугубо американским проектом, который был создан в противовес ОПЕК, потому лоббирование поставок газа из США вместо России здесь довольно очевидно.

«По сути, агентство просто призывает страны к тому, чтобы еще больше сплотиться и работать по направлению СПГ, инвестировать в эту инфраструктуру. Но я не вижу никаких объективных предпосылок, которые могли бы привести к полной остановке поставок газа из России, страна в этом просто не заинтересована», — уверен аналитик.

Более того, я считаю, что «Газпром» несколько сгущает краски, когда почти на 40 процентов снижает объемы прокачки. Но, конечно, лучше сделать это летом, а не зимой, когда проблема будет уже более серьезной. Надеюсь, все сложности с оборудованием удастся решить, и прокачка восстановится Владимир Демидов экономист

Альтернативы

В случае, если Европа решит пойти по более радикальному пути и сама откажется от российских энергоносителей, Демидов уверен, что пережить будущую зиму без потерь странам не удастся.

«Даже если пойти по пути расконсервации угольных шахт в Германии, Польше, Австрии, на это все равно потребуется значительное количество времени, денег, людей и оборудования. Начинать этот процесс необходимо уже сейчас. Кроме того, необходимо понимать, что перезапуск шахт и электростанций, работающих на угле, — это очень трудоемкий процесс», — напомнил экономист.

Можно начать делать что-то, но выйти на необходимые объемы, которые помогли бы пережить зиму без потерь, невозможно. В таком случае легко прийти к ситуации бунтов людей, замерзающих дома Владимир Демидов экономист

Демидов предположил, что ЕС будет рассматривать поставки угля из других стран. Но в необходимых объемах он добывается только в Индонезии, Австралии, Мозамбике и Эквадоре, то есть на расстоянии океана, что чревато рядом логистических сложностей.

«Страны планируют отказаться от российского угля с августа, а ведь именно Россия является главным поставщиком в Европу, так что цены взлетят однозначно. Будет мало тепла и мало тех людей, которые окажутся способны платить по новым счетам», — заключил аналитик.

В последние месяцы поставки российского газа в Европу сократились. Отчасти это было связано с отказом некоторых стран и компаний переходить на предложенную Россией схему оплаты рублями с открытием двух счетов (в рублях и в евро) в «Газпромбанке», отчасти — проблемами с оборудованием на компрессорной станции «Газпрома» «Портовая». Компания лишилась нескольких газотурбинных двигателей, отправленных на ремонт в Канаду, которая теперь отказывается возвращать их из-за санкций.