Женщина испортила свадьбу соседей газонокосилкой
Женщина начала косить газон перед домом и испортила свадьбу соседей. На видео, опубликованное в аккаунте @vampyyric, обратили внимание в New York Post.
На кадрах видно, как жених и невеста в присутствии гостей стоят у алтаря. В момент, когда настало время обменяться клятвами, соседка включила газонокосилку, звук которой заглушил слова невесты.
Неизвестно, почему женщина решила покосить траву именно в тот день, при том, что она видела церемонию и, вероятно, понимала, что лишний шум ни к чему. В опубликованном видео эгоистичную соседку прозвали Карен (Карен — собирательный образ белых женщин, которые считают, что у них есть особые привилегии и любят поскандалить — прим. «Ленты.ру»).
Ролик набрал почти две тысячи комментариев. «Это то, с чем приходится мириться, когда не платишь за место проведения мероприятия. Соседка имела полное право косить, когда захочет», — написал один из пользователей.
Ранее сообщалось, что в Австралии невеста во время собственной свадьбы обнаружила на ноге пиявку и ужаснулась. Пытаясь избавиться от паразита, девушка испортила платье.