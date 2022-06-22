Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

Мэр Москвы Собянин заявил, что День города в столице состоится 10 и 11 сентября

В Москве День города будет отмечаться во вторые выходные осени — 10 и 11 сентября. Такие даты назвал мэр столицы Сергей Собянин, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что в 2022 году Москве исполнится 875 лет. Формат праздничных мероприятий, по его словам, будет определен позже с учетом эпидемиологической ситуации.

В прошлом году в честь празднования дня города прошли , по утверждению Собянина, достаточно скромные мероприятия. Мэр перечислил, что в праздничные дни 11 и 12 сентября можно было посетить концерт в парке «Зарядье» и фестиваль «Цветочный джем», а также увидеть фейерверк.