В США прокомментировали ситуацию с вывозом российских дипломатов

Госдеп заявил об обсуждении ситуации с вывозом российских дипломатов из США

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс во время телефонного брифинга высказался о ситуации с вывозом российских дипломатов из страны. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс заявил, что в США рассматривают ситуацию с вывозом российских дипломатов. «Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США запретили прилет российского спецрейса для дипломатов. Она подчеркнула, что американская сторона продолжает равномерно разрушать взаимодействие с российскими коллегами, «которое и без того находится в плачевном состоянии». Захарова добавила, что действия Вашингтона не останутся без ответа: Москва примет контрмеры, включая решения асимметричного характера.

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