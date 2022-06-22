Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США не разрешили прилет спецрейса России для дипломатов

Представитель МИД Захарова: США не разрешили прилет спецрейса России для вывоза дипломатов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США не разрешили прилет спецрейса государственной авиации РФ для вывоза из страны российских дипломатов и их семей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

«Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии», — подчеркнула дипломат. Она отметила, что самолет должен был прилететь за сотрудниками загранучреждений, которых Госдеп обязал покинуть США до конца месяца.

Захарова добавила, что решение Вашингтона не останется без ответа. «Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», — уточнила она.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Вашингтона и Москвы на фоне развязанной против России экономической и дипломатической войны подошли к критической черте. По мнению дипломата, двусторонний политический диалог находится в «парализованном состоянии» по вине Соединенных Штатов.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Власти Калининграда назвали варианты решения проблемы транзита через Литву
Звезда Comedy Woman рассказала о последней встрече с Пьером Нарциссом
Венгрии захотели помочь отказаться от газа из России
Российская авиакомпания приготовилась разбирать самолеты на запчасти
Спутник США снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки беспилотников
Мечтающую найти мужа богатую россиянку обманули в Tinder на 250 тысяч рублей
Госдума одобрила право властей засекретить сведения о золотом запасе России
СК возбудил уголовное дело после взрывов на нефтезаводе в Ростовской области
В ЕСПЧ прокомментировали намерение Британии отказаться исполнять решения суда
Рогозин рассказал об упадке и росте двигателестроения в «Роскосмосе»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.