США не разрешили прилет спецрейса России для дипломатов

Представитель МИД Захарова: США не разрешили прилет спецрейса России для вывоза дипломатов

США не разрешили прилет спецрейса государственной авиации РФ для вывоза из страны российских дипломатов и их семей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в заявлении на сайте ведомства.

«Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии», — подчеркнула дипломат. Она отметила, что самолет должен был прилететь за сотрудниками загранучреждений, которых Госдеп обязал покинуть США до конца месяца.

Захарова добавила, что решение Вашингтона не останется без ответа. «Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», — уточнила она.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что отношения Вашингтона и Москвы на фоне развязанной против России экономической и дипломатической войны подошли к критической черте. По мнению дипломата, двусторонний политический диалог находится в «парализованном состоянии» по вине Соединенных Штатов.