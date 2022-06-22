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Атаку дронами-камикадзе позиций ВСУ показали на видео

Российский журналист Коц опубликовал видео атаки дронами-камакадзе позиций ВСУ

Атаку позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами-камикадзе у моста в районе населенного пункта Берестовое показали на видео. Соответствующие кадры в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

На записи, сделанной беспилотником, виден разрушенный мост, возле которого расположились украинские военные. Их точными ударами поражают дроны.

Ранее российский журналист показывал видеозапись удара российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «КУБ» по опорному пункту ВСУ. На ней видно, как дрон наводится на цель, а затем наносит удар по пункту украинских военных.

В начале июня в «Ростехе» рассказали о применении дронов-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» на Украине. В госкорпорации рассказали, что они успешно показали себя в боевых условиях. «Оба беспилотника достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки километров и обладают высокой точностью», — сообщил представитель «Ростеха», уточнив, что дроны используют для поражения удаленных наемных целей.

Варвара Кошечкина
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