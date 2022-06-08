В «Ростехе» рассказали о применении дронов-камикадзе на Украине

В «Ростехе» рассказали о применении дронов-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» на Украине

Российские дроны-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» активно применяют в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Беспилотники успешно показали себя. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех», пишет ТАСС.

«Дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" успешно показали себя в боевых условиях. Оба беспилотника достаточно быстры, бесшумны, просты в применении, способны преодолевать десятки километров и обладают высокой точностью», — сообщил представитель госкорпорации.

Отмечается, что дроны используют для поражения удаленных наемных целей. «При этом "Ланцет" имеет высокий уровень автономности и несет оптико-электронный комплекс, позволяющий самостоятельно находить цель и поражать ее», — добавил собеседник агентства.

В мае в публикации 19FortyFive барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА» сравнили с американским беспилотником Switchblade. Дрон, разработанный концерном «Калашников», может развивать скорость до 130 километров в час и нести до трех килограммов боевой нагрузки.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков заявил, что барражирующие боеприпасы «Ланцет-3» позволяют отменить атаку, если цель не была обнаружена.

Ранее в феврале источник РИА Новости сообщил, что российские военные применили модернизированную версию дронов «Ланцет-3» в Сирии.