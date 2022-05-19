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В США оценили российский «Куб-БЛА»

19FortyFive: российский «Куб-БЛА» можно считать аналогом американского Switchblade

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новостм

Российский барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА», используемый в ходе спецоперации по защите Донбасса, можно считать аналогом американского беспилотника Switchblade. Возможности «Куб-БЛА» оценило издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что этот высокоточный беспилотный летательный аппарат (БЛА), разработанный концерном «Калашников», способен развивать скорость до 130 километров в час. Продолжительность его полета ограничена 30 минутами. Радиус действия — около 38 километров. Беспилотник может переносить до трех килограммов боевой нагрузки.

Запуск «Куб-БЛА» осуществляется при помощи катапульты. Американское издание отмечает, что беспилотник может использоваться в составе роя. Его преимуществами называются малошумность, небольшие размеры и высокая степень автономности, достигаемая за счет использования систем искусственного интеллекта (ИИ).

К недостаткам БЛА относится его ограниченная возможность по работе с движущимися целями.

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В мае издание The Drive отметило, что беспилотники Switchblade, которые США поставляют Украине, имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) Javelin.

В апреле 19FortyFive назвало недостатком российского беспилотника «Куб-БЛА» невысокую точность при поражении движущихся целей.

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Иван Потапов
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