В США назвали недостаток российского дрона-камикадзе

Издание 19FortyFive назвало недостаток российского беспилотника «КУБ-БЛА»

В США назвали недостаток российского барражирующего боеприпаса «КУБ-БЛА», позволяющего наносить высокоточные удары. Обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд уточнил, что точность беспилотника снижается при поражении движущихся целей.

Максимальная скорость беспилотника составляет 130 километров в час. «КУБ-БЛА» может пробыть в воздухе до 30 минут. Барражирующий боеприпас несет боевую часть, которая позволяет поражать наземные цели.

Отмечается, что «КУБ-БЛА» прост в использовании. Также беспилотник может действовать в составе роя. Барражирующий боеприпас может получить программное обеспечение с искусственным интеллектом.

«Этот тип автономии пугает. Дронам, таким как «КУБ-БЛА», когда-нибудь можно будет просто передать фотографию потенциальной жертвы, а программное обеспечение для распознавания лиц с искусственным интеллектом сможет отслеживать цель до тех пор, пока не будет нанесен смертельный удар», — подчеркнул Иствуд.

Автор отметил, что «КУБ-БЛА» может атаковать неподвижные цели, но при поражении движущихся целей точность беспилотника снижается.

В январе стало известно, что российский барражирующий боеприпас КУБ получил паспорт экспортного образца.