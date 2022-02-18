Модернизированные российские дроны-камикадзе нанесли удар по террористам в Сирии

Российские военные применили по позициям террористов в Сирии модернизированную версию дронов-камикадзе «Ланцет-3». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, новый вариант барражирующего боеприпаса с обновленной аэродинамикой был применен по боевикам несколько раз. Собеседник агентства уточнил, что модернизированный аппарат теперь имеет одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте.

В результате новые дроны-камикадзе получили увеличенные продолжительность и дальность полета. Кроме того, они способны нести боевую часть повышенного могущества.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения дронами-камикадзе «Ланцет» сирийского боевика, известного как Снайпер Тоу, и полевого командира Абу аль Валида. На размещенных в сети кадрах российский оператор барражирующих боеприпасов рассказывает подробности операции, проведенной в апреле 2020 года.