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Названы особенности российских дронов-камикадзе

Эксперт Леонков назвал особенности барражирующих боеприпасов «Ланцет-3»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет-3», который испытали в Сирии, позволит наносить удары по заранее не известным целям. Особенности дрона-камикадзе назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями».

Он отметил, что «Ланцет-3» оснащен оптико-электронным устройством, которое дает возможность оператору обнаружить цель и навести боеприпас. Также барражирующие боеприпасы позволяют отменять атаку.

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«Есть и другие плюсы у этого вида оружия. Например, их можно вернуть назад, если цель не была обнаружена. С ракетой или управляемым снарядом это не пройдет», — сообщил Леонков.

Также беспилотный аппарат может зависать в заданном районе. Это дает возможность оператору уточнить координаты цели и выбрать время для эффективной атаки.

Ранее РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщило, что российские военные применили барражирующие боеприпасы «Ланцет-3» в Сирии. Модифицированный аппарат использовали против боевиков. Новая версия дрона может нести боевую часть повышенного могущества.

В декабре компания Zala Aero показала запуск беспилотника «Ланцет» с катера. Боеприпас запустили с помощью механической катапульты.

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Даниил Иринин
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