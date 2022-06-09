Опубликовано видео удара российского беспилотника «КУБ» по опорному пункту ВСУ

Российский журналист Коц показал кадры удара БЛА «КУБ» по опорному пункту ВСУ

Российский военный корреспондент Александр Коц показал в Telegram-канале видео удара российского беспилотного летательного аппарата (БЛА) «КУБ» по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На опубликованных журналистом кадрах видно, как БЛА наводится на цель, а затем наносит удар по пункту украинских военных. Отмечается, что на Бахмутском направлении работают десантные войска.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские дроны-камикадзе «КУБ» и «Ланцет» активно применяют в ходе специальной военной операции. Дроны используют для поражения удаленных наемных целей.

«Куб-БЛА» разработан концерном «Калашников». Он способен развивать скорость до 130 километров в час. Продолжительность полета ограничена 30 минутами, радиус действия — около 38 километров.