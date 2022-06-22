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Рогозин рассказал об упадке и росте двигателестроения в «Роскосмосе»

Рогозин заявил, что в «Роскосмосе» сильно растут работы по авиационному двигателестроению

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В «Роскосмосе» сильно растут работы по авиационному двигателестроению. Об этом ТАСС рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Растет сильно двигателестроение. С одной стороны, мы прекратили поставки двигателей в США, здесь упал объем заказов и работы. С другой — мы сейчас подхватили тематику авиационных двигателей и работаем по ПД-8, ПД-14, ПС-90 и по реверсам для самолетов», — заявил руководитель.

Глава госкорпорации добавил, что «Роскосмос» располагает предзаказами на энергооборудование и ведет испытания первого флота гидроразрыва пласта. Также в рамках диверсификации в госкорпорации занимаются, в частности, производством камер для недоношенных младенцев и дефибрилляторов.

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В июне Рогозин написал в своем Telegram-канале, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181, которых хватит только для двух пусков Cygnus к МКС.

В том же месяце он возмутился словами руководителя Счетной палаты России Алексея Кудрина о неуспешности российской космической программы.

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Иван Потапов
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