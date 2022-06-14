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Рогозин возмутился словами Кудрина о неуспешности космической программы

Рогозин назвал Кудрина профессиональным либералом в ответ на критику «Роскосмоса»
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин не согласился с оценкой руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о недостатках при реализации космической программы. Свое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Не первый раз вызывают удивление и возмущение публичные враждебные заявления Кудрина», — говорится в сообщении. По мнению Рогозина, руководитель Счетной палаты в первую очередь должен быть «высококвалифицированным и объективным специалистом, а не профессиональным либералом».

Таким образом глава «Роскосмоса» прокомментировал заявление Кудрина о том, что развитие космической деятельности является самой неуспешной из государственных программ в России.

В конце мая Дмитрий Рогозин жаловался на нехватку средств на проект космического ядерного буксира «Зевс», который помог бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли. Деньги на него, по мнению Рогозина, можно просто напечатать.

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Ксения Назарова
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